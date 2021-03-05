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Три бригады дорожных рабочих убирают снег в Пскове

Три бригады дорожных рабочих сейчас убирают дороги и тротуары от снега в центре Пскова. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Кроме того, в уборке центральной части города задействовали четыре комбинированные дорожные машины, четыре единицы спецтехники Bobcat, трактор МТЗ, три погрузчика и три самосвала для вывоза снега.

Проезжую часть обрабатывают противогололедными материалами, вычищают тротуары, пешеходные переходы, посадочные площадки на остановках, заездные карманы, сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Также работает круглосуточная диспетчерская служба Псковавтодора. Контактные телефоны: +7(8112)29-88-08, +79113904039.