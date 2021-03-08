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За два года по нацпроекту отремонтировали около 340 км псковских дорог

За два года с начала реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Псковской области отремонтировали около 340 км дорог. Благодаря этому доля региональных дорог, находящихся в нормативном состоянии, увеличилась до 34,3%, а доля дорожной сети Псковской городской агломерации, соответствующая нормативам, - до 57,4%, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

В общей сложности на достижение показателей нацпроекта было направлено 4,56 млрд рублей из областного и федерального бюджетов.

В 2019 году приведено в порядок 170 км дорог. Из них более 150 км регионального значения и около 20 км – муниципального. Доля «регионалок» в нормативе достигла значения 32,3%, а доля «муниципалок», входящих в Псковскую городскую агломерацию, – 44,5%. Затраты на обновление дорожной сети составили 1,919 млрд рублей.

В 2020 году общая протяженность восстановленных дорог по нацпроекту составила более 169 км. В Псковской городской агломерации приведено в порядок около 28 км дорог, на региональных трассах – свыше 141 км дорожного полотна. Показатели нормативного состояния дорог выросли до 34,3% для региональных объектов и до 57,4% для муниципальных.

Финансирование нацпроекта БКАД составило 2,641 млрд рублей. В планах на 2021 год отремонтировать около 193,7 км, из них около 175 км региональных дорог и около 19 км Псковской городской агломерации.

Наиболее крупные объекты 2021 года: Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино - Краколье - 29,5 км (2 участка), Великие Луки - Усвяты - 19 км (2 участка), Пушкинские Горы - Локня - 14 км, Опочка - Красногородск - граница с Латвийской Республикой - 11,8 км, Порхов - Успенье - 10,6 км (3 участка).

Доля нормативных дорог по итогам года должна составить 36,5% для региональных трасс и 67,6% для муниципальных. Подтвержденное финансирование нацпроекта с учетом дополнительных средств федерального бюджета составляет 3,667 млрд рублей.