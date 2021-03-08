АвтоМир / Дороги

Наказуемый лимит ограничения скорости снизился на улице Чудской в Пскове

Наказуемый лимит ограничения скорости снизился на улице Чудской в Пскове. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, знаки ограничения скорости 50 км в час закрыты черными пакетами. Установлены временные знаки ограничения скорости 40 км в час на желтом фоне.

На улице Чудской возле моста Александра Невского установлены два стационарных комплекса фотовидеофиксации.

Ранее сообщалось, что ООО «Дорстройсервис» отремонтирует улицу Чудскую в Пскове за 87 млн 677 тыс. 540,98 рубля. Ремонтируется 1,590 км дороги. Ширина проезжей части – от 15 м до 25,5 м. Завершить работы планируется до 31 августа 2021 года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству, временные дорожные знаки установлены на улице Чудской в соответствии с требованиями ГОСТ в связи с предстоящими дорожными работами на объекте по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Максимальная скорость движения на указанном участке дороги временно составляет 40 км/ч. За превышение установленной скорости движения и несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, наступает административная ответственность. Законодатель не разделяет знаки на постоянные и временные. Ответственность наступает независимо от вида знака. Имеющиеся на улице Чудской комплексы фотовидеофиксации перенастроены в соответствии с временными дорожными знаками.