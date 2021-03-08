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Дворы в разных районах Пскова благоустроят до 5 августа

Администрация Пскова заказала благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в разных частях города. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, работы проводятся в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Техническим заданием предусмотрено благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресам:

- улица А. Алехина, 12 – валка деревьев и корчевка пней, устройство покрытий проездов и тротуаров из асфальтобетонной смеси, регулирование высотного положения крышек колодцев, защита сетей, установка бортовых камней, устройство газонов;

- улица Звездная, 11а – устройство покрытий проездов и тротуаров из асфальтобетонной смеси, устройство парковок и тротуаров с асфальтобетонным покрытием, регулирование высотного положения крышек колодцев, защита сетей, установка бортовых камней, устройство газонов;

- Рижский проспект, 50 – валка деревьев и корчевка пней, устройство покрытий проездов и тротуаров из асфальтобетонной смеси, тротуаров с асфальтобетонным покрытием, регулирование высотного положения крышек колодцев, защита сетей, установка бортовых камней, устройство газонов;

- улица Стахановская, 9 – корчевка пней, устройство покрытий проездов из асфальтобетонной смеси, устройство тротуаров с покрытием из плитки, регулирование высотного положения крышек колодцев, защита сетей, установка бортовых камней, устройство газонов.

Срок действия контракта - до 5 августа 2021 года.

10 марта определен поставщик услуги. Это ООО «Дорстройсервис» с предложением 10 млн 495 тыс. 790 рублей.