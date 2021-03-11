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Скорость будет ограничена на трассе Петербург - Псков 12 марта

Ограничения скорости на трассе Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия будут введены 12 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Упрдор «Северо-Запад».

В связи с проведением дорожных работ по ликвидации деформаций дорожного покрытия на 114-124 километрах дороги будут введены ограничения скорости в оба направления с 8:00 до 17:00.

По той же причине на 158-178 километрах также будет действовать ограничение скорости в обе стороны движения с 8:00 до 17:00.