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Почти 1000 кубометров снега вывезли с мостов Пскова

Почти 1000 кубометров снега вывезла компания «СитиИнвестГрупп» с мостов Пскова в ночь с 10 на 11 марта. Работы предусмотрены муниципальным контрактом по уборке Запсковья и Завеличья, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Вывоз осуществлялся с Троицкого, Инженерного и Ольгинского мостов, путепровода по улице Индустриальной, моста 50-летия октября и моста им. Александра Невского. Также дорожные бригады посыпали песком тротуары и лестницы на мостовых сооружениях.

После снегопада компания оперативно очистила дороги плужным оборудованием, произвела подметание шуги и распределение противогололедных материалов при помощи комбинированных дорожных машин. Снег с тротуаров убирали трактора МТЗ со щетками, плугами и пескоразбрасывающим оборудованием.

Дорожные знаки очищаются от снега вручную бригадами дорожной службы, как и подходы к пешеходным переходам. Производится механизированная и ручная подсыпка противогололедными материалами.

Следит «СитиИнвестГрупп» и за состоянием автобусных остановок. Там регулярно убирают снег, на посадочных площадках чистят скамейки, ежедневно производится уборка урн.

В связи с предстоящим 12 марта снегопадом и оттепелью в выходные силы и средства компании приведены в режим повышенной готовности. Техника и сотрудники готовы к ликвидации снежных заносов и скользкости, все противогололедные материалы закуплены в достаточном объеме.