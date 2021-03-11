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В Себежском районе проведут капремонт около 40 километров дороги

Почти 40 километров федеральной дороги М-9 «Балтия» в Псковской области ждет капремонт. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Учреждение заключило государственный контракт на капитальный ремонт участка федеральной дороги М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой с 574-го по 612-й километр в Псковской области. Строительно-монтажные работы на объекте развернутся в этом году.

Ровность покрытия на участке трассы М-9 протяженностью около 38 км на территории Себежского района на сегодняшний день не отвечает нормативным требованиям. Частично ремонт здесь проводили более десяти лет назад. Дорога соответствует II категории и имеет две полосы движения. В рамках заключенного контракта подрядной организации предстоит разобрать существующее покрытие на бетонном основании, выполнить планировку откосов насыпи и выемки площадью 278 тысяч квадратных метров, укрепить откосы габионами, устроить двухслойное основание из щебеночно-песчаной смеси и асфальтогранулобетонной смеси, а также подстилающий слой из 133,5 тысяч кубометров песка. Кроме того, в перечне работ – переустройство воздушных линий электропередач и сетей связи; в домах, расположенных вблизи проезжей части, – замена остекления на шумозащитные материалы.

Укладка 413,8 тысяч квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия будет выполнена по основному ходу дороги, на пересечениях и примыканиях, остановочных пунктах и площадке отдыха. В завершение на участке установят 1204 пластиковых сигнальных столбика, четырнадцать светофоров типа Т.7, смонтируют почти 30 тысяч погонных метров металлического барьерного и перильного ограждения, нанесут горизонтальную разметку термопластиком общей площадью 13,4 тысячи квадратных метров. Капитальный ремонт участка планируют завершить в четвертом квартале 2022 года.

А в текущем году ФКУ Упрдор «Северо-Запад» планирует ввести в эксплуатацию после капитального ремонта 20-километровый участок федеральной дороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь. Год назад федеральные дорожники обновили более 50 км этой дороги.