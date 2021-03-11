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В Пскове планируют построить дорогу от кольца на улице Труда до Северного обхода

В Пскове рассмотрят возможность строительства дороги от кольца на улице Труда до Северного обхода. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Братчиков, отвечая на обращение на сайте губернатора.

Сити-менеджер отметил, что для строительства автомобильных дорог от кольца на улице Труда до Северного обхода города Пскова необходимо разработать проектно-сметную документацию.

«В 2021 году администрация города Пскова планирует провести электронный аукцион на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог в бывших поселках Силово-Медведово, Павшино, Панино и Пожигово. В рамках проектирования будет рассмотрена возможность выполнения работ по строительству проезжей части от кольца на улице Труда до автодороги 58К-450 "Северный обход города Пскова"», - рассказал Александр Братчиков.

Срок выполнения работ по проектированию - до декабря 2023 года. После определения стоимости монтажных работ уточнят статью финансирования и возможность реализации проекта.