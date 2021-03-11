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Борис Елкин: Перенос остановки «ул. Звездная» позволит убрать «конфликтные точки»

Перенос автобусной остановки «ул. Звездная» с улицы Труда на проспект Энтузиастов в Пскове обсудил общественный совет при областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству 12 марта. Видеотрансляцию заседания вело сообщество «Убитые дороги Пскова».

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Председатель профильного комитета Борис Елкин рассказал о преимуществах новой схемы. После обсуждения с администрацией города Пскова предлагается перенести автобусную остановку с «островка» на старую остановку пригородных автобусов к дому №1 по проспекту Энтузиастов.

По словам Бориса Елкина, это позволит сделать улицу Труда полноценной улицей с односторонним движением и исключить «конфликтные точки». При движении с проспекта Энтузиастов направо, на Труда водителям не придется пропускать автобусы. Общественный транспорт будет двигаться точно так же, как и легковые автомобили.

Поворот с улицы Труда налево, на Звездную, в сторону Юности будет осуществляться с двух полос. По словам заместителя начальника управления городского хозяйства, это позволит разгрузить пробку. Первый заместитель председателя комитета по транспорту Ирина Иванова отметила, что «Псковпассажиравтотранс» запускал автобусы без пассажиров по этому маршруту, и проблем не возникло.

Нерегулируемый пешеходный переход от автобусной остановки сдвинется ближе к улице Текстильной. Там предполагается установить светофор.

Еще одна автобусная остановка будет оборудована у «Ленты». Автобус 11-го маршрута сможет разворачиваться на круговом перекрестке с улицей Инженерной.