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«Чьи мы холопы?»: Житель Шабанов обратился к губернатору

Житель псковского микрорайона Шабаны обратился к губернатору из-за запрета движения по Красноармейской набережной. Обращение опубликовано 15 марта на сайте главы региона.

20 августа 2020 года на заседании комиссии по безопасности движения при администрации Пскова было вынесено решение демонтировать знак 3.1 «Въезд запрещен» на улице Красноармейская набережная (после того, как будут установлены искусственные дорожные неровности). Альтернативный проезд находится в ненормативном состоянии, что нарушает требования ФЗ 196 и ГОСТ Р 50597-2017. Кроме того, установка знака 3.1 не решает проблему аварийности на данном участке.

Решение прокуратуры, в соответствии с которым и был установлен знак, оспаривать не стали.

«Данное соломоново решение привело к тому, что нас загнали на альтернативный проезд, как поросят купаться в грязи, а пастухами назначили экипажи ДПС, которые "рубят палки" за проезд под запрещающий знак. Ведь ИДН установили, а знак не сняли, потому что с прокуратурой, которая не имеет права установки дорожных знаков и действует в интересах заинтересованных лиц, спорить бесполезно – ни один судья в Псковской области не вынесет решение, осуждающее прокуратуру (собственный опыт)», - написал автор обращения.

По его словам, сам знак был установлен с нарушением федерального закона №196, без информирования населения. Данное одностороннее движение дало возможность жителям Красноармейской набережной парковать свои автомобили на левой полосе возле своих домов, что приводит к значительному сужению дороги и выходу пешеходов на единственную полосу, по которой двигаются автомобили.

«После ремонта дорог, который планируется в 2022 году, если будут деньги, опять будет кольцевое одностороннее движение. Данное решение уже принято администрацией города Пскова без учета мнения населения. Я как житель Шабанов вынужден 5-6 раз ездить по этой ненормативной дороге (чтобы ребенка в школу, из школы, на тренировку и с тренировки, сам по делам и, главное, мусор вывезти, должен ехать по кругу 1,5 км)», - написал автор обращения.

«Депутат Госдумы по спискам ЕР со своими "Убитыми дорогами" тоже ничего не может сделать. Обращение к главе города Пскова Полонской привело лишь к тому, что она послала в комиссию по безопасности движения, членом которой она сама и является. Ей бы цветочки дарить да возлагать, а тут что-то решать надо», - говорится в обращении. Между тем, по словам автора, региональный омбудсмен Дмитрий Шахов сообщил, что данное обращение не относится к его сфере ведения.

«В связи с вышеизложенным прошу подсказать, чьи мы холопы - прокурорские или законно избранной исполнительной власти Псковской области. Почему все понимают, что в районе "Шабаны" существует только одна дорога, по которой можно ездить, а загоняют на ненормативные (небезопасные) дороги с точки закона и даже Конституции», - отметил автор.