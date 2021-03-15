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В Пскове планируют построить дорогу от кольца на улице Труда до Северного обхода

В Пскове рассмотрят возможность строительства дороги от кольца на улице Труда до автодороги 58К-450 «Северный обход города Пскова». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пскова, для строительства дороги на данном участке необходимо разработать проектно-сметную документацию.

В 2021 году планируется проведение электронного аукциона на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог в бывших поселках Силово - Медведово, Павшино, Панино и Пожигово. В рамках проектирования будет рассмотрена возможность выполнения работ по строительству проезжей части от кольца на улице Труда до автодороги 58К-450 «Северный обход города Пскова».

Срок выполнения работ по проектированию - до декабря 2023 года, после чего будет уточнена статья финансирования и возможность реализации проекта.