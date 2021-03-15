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Мост между деревнями Туховик и Филатова Гора решили не восстанавливать

Мост между деревнями Туховик и Филатова Гора в Псковском районе не восстановят. Об этом сообщил председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, отвечая на обращение, опубликованное на сайте губернатора.

Фото: губернатор60.рф

«Долгое время не восстанавливается сообщение из населенного пункта Соловьи в Тямшу напрямую, - заметил местный житель. - Это примерно 15 км. Преграда - река Великая, точнее разрушенный мост через нее. При движении через Псков расстояние увеличивается более чем в три раза».

Мужчин обратил внимание на то, что одной из причин невосстановления моста в советское время считалась дислокация воинской части в районе деревни Черская. «Подскажите, пожалуйста, будет ли рассматриваться вопрос восстановления или строительства нового моста?» - поинтересовался он.

Указанный мост не планируется к восстановлению, ответил Борис Елкин. «После завершения строительства Северного обхода города Пскова (2 пусковой комплекс) в 2023 году прорабатывается возможность строительства Южного обхода города Пскова, соединяющего автомобильную дорогу А-212 "Псков - Изборск - граница с Эстонской Республикой" с автодорогой Р-23 "Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия" с мостом через реку Великая. Таким образом, выход на автодорогу Р-23 значительно сократит ваш путь», - добавил он.