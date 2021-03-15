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В Пскове 8 объектов городской среды планируют сдать в эксплуатацию в этом году

Восемь объектов городской среды планируют сдать в эксплуатацию в этом году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

В ближайшее время должна быть принята разработка проектно-сметной документации на благоустройство парка имени Юрия Гагарина в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Кроме того, летом текущего года должны завершить капитальный ремонт дороги на улице Бастионной (на участке от улицы Заводской до улицы Вокзальной), благоустроить дворовые территории многоквартирных домов №12 по улице Алехина, №50 по Рижскому проспекту, №9 по улице Стахановской, №11а по улице Звездной. Помимо этого, произведут благоустройство территории площади Ленина в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

К осени должны завершить ремонт Октябрьского проспекта (на участке от улицы Свердлова до Октябрьской площади, включая саму площадь), площади Ленина (в том числе улицы Советской, проезда к улице Ленина, улице Воровского).

В это же время в эксплуатацию должны сдать дорогу на улице Инженерной (на участке от дома №12 по улице Инженерной до улицы Алтаева), в том числе дублер по улице Инженерной (на участке от дома №12 до дома №100).

К началу сентября должен быть закончен ремонт улицы Чудской (на участке от моста имени Александра Невского до улицы Ижорского Батальона).