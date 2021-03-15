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В 20 раз больше снега вывезли из Пскова по сравнению с прошлым годом

Более 21 тысячи кубометров снега вывезла из Пскова компания «СитиИнвестГрупп» в зимний период. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, работы осуществлялись в рамках муниципального контракта по уборке Завеличья и Запсковья в период с декабря 2020 года по март 2021.

Эта зима в регионе выдалась гораздо более снежной, чем предыдущая. Для сравнения, прошлой зимой было вывезено чуть больше 1000 куб. м снега.

По данным Псковского гидрометцентра, в зимний период 2020-2021 годов выпало порядка 90-140% от нормы осадков. Больше всего замело северные и южные районы области.

Во время и после снегопадов компания «СитиИнвестГрупп» оперативно чистила дороги, пешеходные зоны и общественные пространства Пскова. Затем велась посыпка противогололедными материалами. В первую очередь убирались основные городские магистрали, улицы с автобусным движением, подъезды к медицинским учреждениям и другим объектам.

Снег с проезжей части временно складировался на обочинах, затем его грузили в самосвалы и направляли на полигон в Ваулиных Горах. Прежде всего, вывоз производился с мостов, так как в соответствии с ГОСТом формирование снежных валов на таких сооружениях не допускается. Во вторую очередь снег вывозили с главных артерий города: Рижского проспекта, улиц Леона Поземского, Чудской, Юбилейной, Инженерной, а затем и с других территорий.

По словам специалистов «СитиИнвестГрупп», уборке города и вывозу снега часто мешали припаркованные автомобили. Порой граждане оставляли свой транспорт, не обращая внимания на знаки дорожного движения, ограничивающие стоянку автотранспорта в определенное время. В таких случаях подрядчик связывался с ГИБДД, и машину эвакуировали. Случалось и так, что автомобиль был припаркован без нарушений ПДД, однако все равно мешал уборке. В таких случаях владельцев просили переставить транспортные средства, чтобы оперативно устранить последствия снегопада. В компании отметили, что в 70% случаев граждане шли навстречу и оперативно переставляли свои автомобили.