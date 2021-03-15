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Число камер на дорогах Псковской области увеличат на майских праздниках

Дополнительные средства фотовидеофиксации дорожных правонарушений должны быть установлены на дорогах в Псковской области на майских праздниках. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 17 марта во время выездного совещания, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Это необходимо из-за ожидаемого наплыва дачников из соседних регионов.

Губернатор отметил, что важно не останавливать работу по оборудованию опасных мест камерами фотовидеофиксации. По словам Михаила Ведерникова, сейчас на аварийно-опасных участках дорог региона установили информационные стенды. Кроме того, важно, чтобы в местах проведения дорожных работ в ночное время исправно работала система световой сигнализации.