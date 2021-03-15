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Допфинансирование привлекут для обеспечения псковских школьников светоотражателями

Дополнительное финансирование привлекут в Псковской области для обеспечения школьников светоотражателями. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое пожелание высказал губернатор Михаил Ведерников 17 марта в ходе совещания по безопасности дорожного движения.

Председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин сообщил, что сейчас программа по раздаче светоотражателей школьникам не реализуется, необходимо дополнительное финансирование. По словам губернатора, возможно привлечение внебюджетных средств. В качестве потенциального партнера глава региона назвал Фонд княгини Ольги.

«Программа должна быть ежегодной», - сказал Михаил Ведерников. Ребенка должно быть видно на дороге, подчеркнул он.