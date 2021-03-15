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Администрация Пскова внесла пять компаний в список недобросовестных поставщиков

Администрация Пскова внесла пять компаний в список недобросовестных поставщиков в 2020 году. Об этом сообщил глава администрации города Александр Братчиков прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 17 марта.

«Будем стараться уходить от тех поставщиков, которые не являются добросовестными», - сказал он. Александр Братчиков отметил, что сейчас проводятся не аукционы, а конкурсы по определению подрядных организаций, что позволяет учитывать их опыт работы.

Кроме того, в прошлом году подрядные организации, которые и убирают, и строят дороги, оштрафовали на 15 млн рублей.