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Участок улицы Леона Поземского в Пскове планируют закрыть до 25 августа

Участок улицы Леона Поземского в Пскове, который начнут ремонтировать в этом году, планируют закрыть для движения автомобилей до 25 августа. Об этом сообщил глава администрации города Александр Братчиков в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 17 марта.

«Схема объезда сейчас обсуждается. Подрядчик просил нас закрыть улицу Леона Поземского до ноября. На это я пойти не могу. Такого, конечно же, не будет. Максимум, что мы обсуждали, - до 25 августа», - рассказал глава администрации.

Александр Братчиков отметил, что продолжительность работ связана с тем, что там будут проходить археологические раскопки.

«В ближайшее время будем проводить заседание комиссии, в которую войдут представители автобусного парка, общественники областного дорожного комитета, УГХ, на ней примут решение об организации дорожного движения в объезд участка улицы Леона Поземского», - сказал он.