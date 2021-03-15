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Псковичи смогут отмечать на онлайн-карте дефекты на гарантийных дорогах

Псковичи смогут отмечать на онлайн-карте дефекты на гарантийных дорогах. Об этом сообщил глава администрации города Александр Братчиков в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 17 марта.

«Я сейчас поставил задачу сотрудникам администрации, чтобы они подготовили место, это будет, скорее всего, на регион60, где можно будет выкладывать фотографии и отмечать на карте (дефектные - ред.) места по гарантийный дорогам. Предполагаем, будет народный контроль», - рассказал сити-менеджер.

Александр Братчиков отметил, что управление городского хозяйства будет учитывать эти данные в дефектной ведомости, которую предъявят подрядчику для устранения нарушений.

«Если жители будут в этом участвовать, это будет очень важно для нас, потому что в большем объеме сможем контролировать подрядчиков, они должны отвечать за работы, которые выполняют», - подчеркнул Александр Братчиков.

По его словам, на гарантии находятся 104 дороги в областном центре. В этом году на ямочный ремонт псковских дорог направят 4 млн рублей.