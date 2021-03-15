АвтоМир / Дороги

Ремонт Октябрьского проспекта в Пскове планируют закончить к 15 июня

Ремонт Октябрьского проспекта в Пскове планируют закончить досрочно - к 15 июня. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил начальник участка ООО «Дорожный отряд» Дарий Оганесян 17 марта в ходе общения с представителями СМИ.

17 марта подрядная организация ООО «Дорожный отряд» начала работы по фрезерованию покрытия проезжей части Октябрьского проспекта. Ремонт проходит по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ремонтные работы начались 10 марта. На данном этапе срезается верхний слой асфальтобетонного покрытия. Подрядчику предстоит выполнить фрезерование, укладку выравнивающего и верхнего слоя асфальта, переустановку бортовых камней, восстановление тротуаров, замена покрытия на плитку. Ремонтируется участок от улицы Свердлова до Троицкого моста. В местах автобусных остановок будет меняться основание - щебень и песок.

Планируется досрочно до 15 июня сдать объекты. Ремонт проезжей части и тротуаров будет выполняться параллельно. Через две недели подрядчик приступит к обновлению тротуаров. Доделать проезжую часть планируют до 5 июня.

Движение будет ограничиться. Всегда будет свободно три полосы по время фрезерования, во время укладки две полосы из четырех будут закрыты.

Асфальт будет укладываться по новому госту, отметил исполнительный директор организации Виктор Рубанников. Используются более качественные материалы, смесь на суперузких фракциях. «Удобоукладываемый замельченный асфальт, выравнивающий и верхние слои ложится более правильно и качественно», - отметил он.