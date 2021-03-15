←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
вот кто всех дешевле
да-да уже встаю
в МРЭО Живая очередь
Правила замены масла
Автосервис здорового человека
Какой автомобиль надежнее?
Обязательно бахнем Но потом
Новые штрафы Для псковичей
Остановку? Да пусть переносят
Янушка Сейчас
Все ограничения движения
Как это? Кольца не будет?
Автобус в новый район
ещё Дороги 15.03.2021 14:100 На Октябрьском проспекте в Пскове начались ремонтные работы 17.03.2021 17:570 Ремонт Октябрьского проспекта в Пскове планируют закончить к 15 июня 17.03.2021 15:460 Участок улицы Леона Поземского в Пскове планируют закрыть до 25 августа 17.03.2021 15:000 Александр Братчиков заявил, что Ольгинский мост в Пскове не снесут 17.03.2021 14:310 В Псковской области планируют покупать 25 стационарных камер фотовидеофиксации в год 17.03.2021 12:450 На дорогах Псковской области увеличилось количество передвижных камер
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Ремонт Октябрьского проспекта в Пскове планируют закончить к 15 июня

17.03.2021 17:57|ПсковКомментариев: 0

Ремонт Октябрьского проспекта в Пскове планируют закончить досрочно - к 15 июня. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил начальник участка ООО «Дорожный отряд» Дарий Оганесян 17 марта в ходе общения с представителями СМИ.

17 марта подрядная организация ООО «Дорожный отряд» начала работы по фрезерованию покрытия проезжей части Октябрьского проспекта. Ремонт проходит по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ремонтные работы начались 10 марта. На данном этапе срезается верхний слой асфальтобетонного покрытия. Подрядчику предстоит выполнить фрезерование, укладку выравнивающего и верхнего слоя асфальта, переустановку бортовых камней, восстановление тротуаров, замена покрытия на плитку. Ремонтируется участок от улицы Свердлова до Троицкого моста. В местах автобусных остановок будет меняться основание - щебень и песок.

 

Планируется досрочно до 15 июня сдать объекты. Ремонт проезжей части и тротуаров будет выполняться параллельно. Через две недели подрядчик приступит к обновлению тротуаров. Доделать проезжую часть планируют до 5 июня.

Движение будет ограничиться. Всегда будет свободно три полосы по время фрезерования, во время укладки две полосы из четырех будут закрыты.

Асфальт будет укладываться по новому госту, отметил исполнительный директор организации Виктор Рубанников. Используются более качественные материалы, смесь на суперузких фракциях. «Удобоукладываемый замельченный асфальт, выравнивающий и верхние слои ложится более правильно и качественно», - отметил он.

Теги: #ремонт дорог #дороги Пскова #Октябрьский проспект
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Чего вы ждете от новой реформы техосмотра с марта?
В опросе приняло участие 1010 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
17.03.2021, 17:570 Ремонт Октябрьского проспекта в Пскове планируют закончить к 15 июня 17.03.2021, 17:460 Движение затруднено на перекрестке Октябрьского и Кузнецкой в Пскове из-за ДТП. ФОТО 17.03.2021, 15:460 Участок улицы Леона Поземского в Пскове планируют закрыть до 25 августа 17.03.2021, 15:270 В Новосокольниках 31-летний водитель повторно попался пьяным за рулем
17.03.2021, 15:000 Александр Братчиков заявил, что Ольгинский мост в Пскове не снесут 17.03.2021, 14:310 В Псковской области планируют покупать 25 стационарных камер фотовидеофиксации в год 17.03.2021, 13:410 Псковская полиция усилит контроль за пьяными водителями 17.03.2021, 12:550 Водителей и кондукторов предлагают штрафовать за высадку детей-безбилетников
17.03.2021, 12:450 На дорогах Псковской области увеличилось количество передвижных камер 17.03.2021, 12:230 Допфинансирование привлекут для обеспечения псковских школьников светоотражателями 17.03.2021, 12:000 На перекрестке Рокоссовского - Коммунальная в Пскове установят допсекцию светофора и камеру 17.03.2021, 11:250 Число камер на дорогах Псковской области увеличат на майских праздниках
17.03.2021, 10:580 В Пскове будет работать еще один автомобиль с системой «Паркон» 17.03.2021, 10:440 В Пскове камеры начнут фиксировать проезд автомобилей за стоп-линию 17.03.2021, 09:400 Пьяного водителя в Новосокольническом районе привлекли к уголовной ответственности 17.03.2021, 06:590 Счетная палата предупредила россиян о риске топливного кризиса
16.03.2021, 21:460 Интерактив: «Песочница» на площади Ленина 16.03.2021, 19:250 В Пскове 8 объектов городской среды планируют сдать в эксплуатацию в этом году 16.03.2021, 18:230 В 20 раз больше снега вывезли из Пскова по сравнению с прошлым годом 16.03.2021, 18:121 В Пскове проверили соблюдение масочного режима в общественном транспорте
16.03.2021, 17:350 Водитель «Хендая» пострадала в ДТП на Инженерной в Пскове. ФОТО 16.03.2021, 17:030 Два автомобиля столкнулись в Пскове на Инженерной. ФОТО 16.03.2021, 14:360 Водитель пострадал в ДТП после неудачного обгона на трассе Псков - Гдов. ФОТО 16.03.2021, 14:180 В Псковском районе проводят проверку по факту наезда автомобиля на ребенка-инвалида
16.03.2021, 14:011 Мост между деревнями Туховик и Филатова Гора решили не восстанавливать 16.03.2021, 13:320 Автолюбителей в Великих Луках наказали за дрифт на замерзшем пруду 16.03.2021, 10:360 Водитель «Рено» пострадал из-за неправильно выбранной скорости под Стругами Красными 16.03.2021, 10:000 Три объекта отремонтируют в Псковском районе по «дорожному» нацпроекту
16.03.2021, 09:240 Порховичу ограничили свободу за использование поддельного водительского удостоверения 16.03.2021, 07:330 В России планируют ужесточить наказание за повторное пьяное вождение 15.03.2021, 22:030 Изменения в порядок допуска граждан к управлению ТС вступают в силу с 1 апреля 15.03.2021, 20:570 Штраф в 60 тысяч рублей заплатит печерянин за «липовые» права
15.03.2021, 19:000 В Пскове планируют построить дорогу от кольца на улице Труда до Северного обхода 15.03.2021, 14:100 На Октябрьском проспекте в Пскове начались ремонтные работы 15.03.2021, 13:410 Двое школьников угнали автомобиль в Острове 15.03.2021, 12:020 Псковичей приглашают стать участниками конкурсов, посвященных 85-летию Госавтоинспекции
15.03.2021, 11:370 «Чьи мы холопы?»: Житель Шабанов обратился к губернатору 15.03.2021, 10:350 Трех пьяных водителей остановили псковские полицейские 15.03.2021, 10:020 Стенды в память о жертвах и героях войны появятся на дорогах Псковской области 15.03.2021, 09:460 Два водителя автомобилей «Хендай» пострадали в ДТП под Островом
15.03.2021, 08:540 45 нетрезвых водителей выявили в Псковской области за неделю 15.03.2021, 08:210 «Пежо» и «Фольксваген» столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове 14.03.2021, 10:060 Водитель «Ауди» попал в реанимацию после ДТП в Опочецком районе 13.03.2021, 09:420 В Псковской области выявлены пьяные водители-рецидивисты
13.03.2021, 09:310 Названы самые угоняемые автомобили в России 12.03.2021, 21:460 Прокуратура потребовала устранить дефекты на железнодорожных переездах в Великих Луках 12.03.2021, 17:530 Борис Елкин: Перенос остановки «ул. Звездная» позволит убрать «конфликтные точки» 12.03.2021, 17:190 Великолукская организация оплатила штраф за ущерб дорогам Оренбургской области
12.03.2021, 16:380 Псковским водителям не советуют сильно «газовать» на скользкой дороге 12.03.2021, 15:361 Маршруты автобусов №30 и №22 изменятся в Пскове 12.03.2021, 14:320 В Пскове планируют построить дорогу от кольца на улице Труда до Северного обхода 12.03.2021, 14:190 Цена 92-го бензина на бирже побила исторический рекорд
12.03.2021, 13:530 Пожилой водитель не справился с управлением и врезался в дерево на улице Горького в Пскове 12.03.2021, 12:080 В Себежском районе проведут капремонт около 40 километров дороги 12.03.2021, 10:000 Гдовича лишат водительских прав из-за хронического алкоголизма 12.03.2021, 09:530 В России создали мобильное приложение для юных инспекторов движения
11.03.2021, 21:130 В Великих Луках проведут экспертизу состояния дома на проспекте Ленина 11.03.2021, 20:030 Автобусы большого класса в Великих Луках выйдут на маршрут №13 11.03.2021, 19:460 Почти 1000 кубометров снега вывезли с мостов Пскова 11.03.2021, 18:310 Капремонт дороги Лядцы - Любимец в Гдовском районе начнется в этом году
11.03.2021, 18:300 Госавтоинспекция напомнила порядок организации работы по предоставлению госуслуг 11.03.2021, 16:430 Скорость будет ограничена на трассе Петербург - Псков 12 марта 11.03.2021, 16:270 А будить-то зачем? 11.03.2021, 15:520 Попавшая в ДТП под Гдовом беременная женщина не пострадала
11.03.2021, 12:461 Асфальт для князя 11.03.2021, 11:410 Наказуемый лимит ограничения скорости снизился на улице Чудской в Пскове 11.03.2021, 11:280 Мост в Гдовском районе отремонтируют по решению суда 11.03.2021, 10:530 Дворы в разных районах Пскова благоустроят до 5 августа
11.03.2021, 10:440 В Пскове полиция продолжает поиски свидетелей падения пассажирки автобуса 11.03.2021, 10:290 Пьяная островичка за рулем «‎Чери» попалась полицейским 11.03.2021, 10:150 Четыре грузовика столкнулись в Пустошкинском районе 11.03.2021, 10:000 Приезжать со своим или брать в автосервисе? Правила замены техжидкостей
10.03.2021, 22:490 Неустановленный водитель врезался в иномарку в псковском дворе и скрылся с места ДТП 10.03.2021, 17:460 За два года по нацпроекту отремонтировали около 340 км псковских дорог 10.03.2021, 15:370 В Гдовском районе беременная женщина на «Киа Рио» врезалась в грузовик 10.03.2021, 15:210 Сидевшую на дороге женщину сбила «Газель» в Бежаницком районе
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.