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Временное ограничение движения автомобилей введут в Псковской области с 22 марта

Временное ограничение на дорогах общего пользования регионального значения будет действовать в Псковской области с 22 марта по 20 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Ограничение движение будет действовать для транспортных средств с грузом или без груза, с превышением временных предельно допустимых значений нагрузок на оси транспортного средства.

Такое ограничение вводится в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением в весенний период.

Согласно приказу комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области о введении сезонных ограничений, предельно допустимые значения в период «просушки» составят 4,5 тонны для одиночной оси, 4 тонны на каждую ось двуосной тележки, 3,5 тонны на каждую ось трехосной тележки. Исключение составляют 37 участков дорог, на которых устанавливаются свои максимальные осевые нагрузки в период действия весенних ограничений.

Временное ограничение движения не распространяется на пассажирские перевозки, перевозки продуктов, животных, лекарств, топлива, почтовых грузов, коммунальных отходов, грузов, необходимых для ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий, а также на ряд транспортных средств.

С условиями проезда – перечнем дорог и транспортных средств, предельно допустимыми значениями на каждую ось - можно знакомиться здесь.

Дополнительную информацию по условиям проезда в период временного ограничения движения транспортных средств можно получить в Псковавтодоре по адресу: Псков, улица Госпитальная, 7а. Контактные телефоны: (8-8112) 298-812, 298-813 (отдел весового контроля).