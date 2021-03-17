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Николай Козловский рассказал, какие дворы отремонтируют в Великих Луках в 2021 году

Ремонт дворов запланировали в Великих Луках в этом году. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем Instagram-аккаунте.

Так, планируется отремонтировать дворы дома №20 на улице Малышева, дома 4 на улице Заслонова, территорию у торца дома №48 на проспекте Гагарина. «В Северном микрорайоне преобразятся территории домов №№3 и 5 на улице Дружбы. В планах привести в порядок дворы домов №34 корпус 1, №32 корпус 2, №23 и №24-А на улице Вокзальной», - рассказал Николай Козловский.

«Много было вопросов по тротуарам вдоль домов №№36 и 38 на улице Вокзальной, - продолжил он. - В этом году пешеходные зоны заасфальтируют, а рядом с домом №38 появится парковка. Продолжатся ремонтные работы и на проездах между домами».

В данном микрорайоне заасфальтируют проезд между домами №№26 и 28 на улице Гражданской и проезд между многоэтажками №№34 и 38 на улице Вокзальной.

«В мой адрес и депутатов Великолукской городской Думы поступали просьбы от населения по ремонту дворовых территорий на проезде Нелидовском, - сообщил глава города. - В планах привести в порядок территорию дома №9, а на проезде Нелидовском, дом №7 оборудовать парковку и сделать тротуар. В управлении ЖКХ города есть заявка и на ремонт проезда к месту накопления твердых коммунальных отходов около домов №№3, 5 и 7 по проезду Нелидовскому».

В 2021 году приведут в порядок и проезд на улице Антонова между домами №№15/5 и 7. В планах капитально отремонтировать двор многоэтажного дома №88 на улице Щорса.

Новое покрытие планируют положить во дворе дома №19 на улице Энгельса. «Эта дворовая территория расположена около многофункционального спортивно-игрового комплекса. Отремонтируют и подъезд к указанному дому», - уточнил Николай Козловский..

В центральном районе города в план ремонтных работ этого года вошли территории дома №16/24 на улице Зверева, домов №№22 и 24 на улице Карла Либкнехта, домов №№11 и 27 на улице Пушкина. По просьбам жильцов и моих общественных советников отремонтируют придомовую территорию дома №40/3 на проспекте Ленина.

«В настоящее время производят замеры и составляют сметы ремонтных работ по дворовой территории дома №2 на улице Дьяконова и дома №37/16 по проспекту Октябрьскому», - сообщил глава города.

«Не оставим без внимания и жителей четвертого избирательного округа, - сказал он. - В планах УЖКХ администрации города отремонтировать дворовую территорию дома №11 корпус 1 на улице Ботвина, дома №9 на набережной Лейтенанта Шмидта, дома №13 на улице Некрасова и заасфальтировать въезд на территорию дома №8 по переулку Некрасова.»

А на третьем избирательном округе планируют отремонтировать дворовую территорию и въезд во двор дома №91/7 на улице Третьей Ударной Армии.

В заречной части города планируется ремонт дворовых территорий дома №26/13 и дома №24 на улице Маршала Жукова. Полностью заменят асфальтовое покрытие на въезде к двум домам на улице Пограничной, дом №3.

«Большой объем ремонта запланирован на улице Стадионной, - указал Николай Козловский. - Сразу три дома под номерами 10, 8 и 6 на этой улице включены в план. В южном микрорайоне в план ремонтных работ на этот год включены дворовые территории по следующим адресам: улица Тенистая, дом №31; проспект Октябрьский: дома №57 и №120; улица Первомайская, дом №2; переулок Богдановский, дом №3».

Кроме того, в этом районе запланировали ремонт тротуара с заменой всех бордюров на улице Запрудной, дом №10.

Отремонтировать дворы также собираются на проспекте Гагарина: дома №23, корпус 2 и №123. На улице Мурманской отремонтируют дворовые территории у домов №№2 и 4, а также домов №22 и 28 на улице Молодежной.

«Все планы ремонта дворов согласовывались с моими общественными советниками, - подчеркнул Николай Козловский. - Все пожелания жильцов своих дворов и домов активисты передавали депутатам округов, затем формировались заявки в УЖКХ города, а после все планы утверждали на совете общественных советников. Кроме того, хочу подчеркнуть, что уже несколько лет подряд общественные советники и жильцы домов контролируют весь ход работ, принимают участие в приёмке, делают замечания и вносят корректировки».

Более того, великолучане принимают личное участие в благоустройстве своих дворов, отметил он. «Организовывают субботники по уборке мусора, высадке зеленых насаждений. По-моему мнению, это отличная практика и ее необходимо продолжать», - сказал он.

«Дорогие друзья, как я уже говорил, невозможно охватить все территории за один год. Поэтому мы двигаемся поэтапно. Конечно, есть участки дорог и дворов, которые требуют незамедлительного ремонта. Свои замечания и предложения сообщайте своим общественным советникам, депутатам, сотрудникам управления ЖКХ и мне в личные сообщения», - предложил Николай Козловский.

Глава города призвал великолучан обращаться лично к нему, когда они не видят реакции от исполнителей по вашему обращению. «С каждым заявлением будем работать детально. К примеру, недавно был такой случай. В ноябре 2020 года в администрацию города обратились жители с просьбой заменить фонари на улице Щорса и спилить деревья в частном секторе, так как ветки мешали проводам. Прошло два месяца, администрация не спешила реагировать на заявление, жильцы обратились ко мне. Я вмешался в данную ситуацию, дал соответствующие поручения, обратил внимание специалистов администрации на необходимость оперативнее реагировать на обращения горожан, и вопрос был решен», - добавил Николай Козловский.