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Псковичи просят организовать пешеходную зону вдоль агротехнического колледжа

Вопрос об организации тротуарной зоны для пешеходов вдоль агротехнического колледжа повторно рассмотрен на заседании комитета Псковской городской Думы по ЖКХ и благоустройству, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проблема заключается в том, что улицу Лесную, где располагается учреждение, отремонтировали без пешеходной зоны, в связи с чем местным жителям, в том числе школьникам, приходится идти по трассе, в потоке машин, подвергая себя опасности.

Горожане просят сделать калитку в ограждении вокруг колледжа, чтобы можно было хотя бы в определенные часы ходить через территорию учреждения.

Директор колледжа Сергей Янкин дал понять, что калитка — не самый лучший вариант. «С 2014 года, что я возглавляю колледж, мы боролись с пьяницами, наркоманами, бомжами, которые ходили по нашей территории. Местные жители в наши контейнеры подбрасывали мусор, выбивали там ковры, с собаками гуляли, и нашим студентам приходилось убирать за ними "продукты жизнедеятельности"», - перечислил директор колледжа. По его словам, после того, как вокруг учреждения было установлено ограждение, плата за вывоз мусора сократилась в 2,5 раза.

«Резать в заборе дыру не буду. В будущем планируется установить КПП на входе на территорию колледжа», - пояснил Сергей Янкин.

Вопрос безопасности местных жителей он предложил решить за счет обустройства тротуара на улице Харченко.

Комитет принял решение рекомендовать администрации рассмотреть возможность проведения данных работ.