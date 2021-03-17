АвтоМир / Дороги

Движение на участке улицы Леона Поземского в Пскове закроют с 1 апреля

Участок улицы Леона Поземского от улицы Набат до улицы Ипподромной в Пскове закроют для движения автотранспорта с 1 апреля (с 6.00) до 25 августа (24.00). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Ограничение связано с работами по переустройству инженерных сетей и ремонту дорожного полотна в рамках продолжения реконструкции улицы Леона Поземского.

В качестве объезда определены улицы Ипподромная, Труда и проспект Энтузиастов.

Автобусы на маршрутах №1, 118, 124, 124а, 109, 113, 114, 121, 127, 138, 142, 213, 214, 318, 51 поедут от площади Ленина по улице Труда с выездом на проспект Энтузиастов, по улице Ипподромной с выездом на улицу Леона Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлении.

Движение автобусов по маршруту №25 от площади Ленина будет проходить по улицам Труда, Текстильной, Звездной, Труда, площади Ленина и далее по маршруту в прямом и обратном направлении.

Подъезд к домам №62, 64, 66 по улице Леона Поземского и к Советской набережной будет происходить со стороны улицы Александра Невского.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть данную информацию при планировании ваших поездок и заранее выбирать пути объезда. При движении просим обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков», - добавили в администрации.