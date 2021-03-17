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Ускорить темпы приведения Пскова в порядок поручил вице-губернатор

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов в четверг, 18 марта, провел выездное совещание с целью качества уборки улично-дорожной сети города Пскова. В нем приняли участие председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин, глава администрации города Пскова Александр Братчиков, заместитель начальника управления городского хозяйства Александр Грацкий и руководитель одной из подрядных организаций и. о. директора ГБУ ПО «Псковавтодор» Станислав Стармолотов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, вице-губернатор проехал по основным микрорайонам областного центра и оценил качество исполнения поставленной губернатором задачи по приведению Пскова в порядок после зимы. Он отметил, что состояние дорог и прилегающих к ним тротуаров удовлетворительное.

«Дорожники действительно хорошо поработали по уборке мусора. Теперь необходимо качественно провести весеннюю зачистку улиц, а также следить за тем, чтобы не были переполнены урны, расположенные на тротуарах и автобусных остановках. А вот дворовые территории грязные», - обратил внимание Василий Осипов.

Действительно, в ходе объезда были обнаружены загрязненные дворы и междворовые проезды на улицах Труда, Ипподромной, Леона Поземского, Ижорского Батальона, в проезде между Рижским проспектом и улицей Юбилейной, в переулке Зобова и на улице Комдива Кирсанова, на улицах Поселочной, Советской Армии, 23 Июля. Появились замечания и к неразграниченным территориям, за уборку которых отвечает городская администрация, и к землям, относящимся к Министерству обороны РФ.

Александр Братчиков заверил, что в течение двух дней выявленные недочеты в работе будут исправлены. Собственникам размежеванных территорий будут выданы предписания об устранении нарушений, а в адрес Минобороны направлено официальное письмо с просьбой принять меры по уборке подведомственных территорий в городской черте.

В свою очередь Станислав Стармолотов пообещал усилить работу на вверенных «Псковавтодору» участках в центральной части Пскова.

По окончании объезда замгубернатора Василий Осипов поручил коммунальным службам ускорить темпы работ по приведению в порядок городских территорий, не дожидаясь традиционных апрельских субботников.