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ФАС не усмотрела факта подлога документов в аукционе на ремонт моста в Пскове

Арбитражный суд Псковской области не усмотрел факта подлога документов при проведении аукциона на капремонт моста через реку Милевка в Пскове возле Гремячей башни. Таким образом, суд признал законным отказ Псковского УФАС в удовлетворении жалобы ООО «Автомобильные дороги Пскова» на действия конкурсной комиссии. Об этом сообщает официальный Telegram-канал УФАС Псковской области.

Ранее компания «Автомобильные дороги Пскова» обратилась в антимонопольное ведомство и заявила о признаках подлога в документах, предоставленных на аукцион компанией ООО «СтройБалтПроект», которую признали победителем в конкурсе.

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По мнению заявителя, «СтройБалтПроект» представила в качестве подтверждения своего опыта на строительном рынке поддельный контракт с фальсифицированными данными.

В ходе рассмотрения материалов дела и визуального осмотра копии контракта у специалистов антимонопольного органа сомнений относительно его правомерности не возникло, и жалобу признали необоснованной.

Факта подлога документов не усмотрел и Арбитражный суд Псковской области, который отказал в удовлетворении требований ООО «Автомобильные дороги Пскова».