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Зона платной парковки в Петербурге увеличится вдвое

Зона платной парковки в Петербурге увеличится вдвое. Об этом сообщается на сайте «Городского центра управления парковками Санкт-Петербурга».

В декабре 2020 года перечень улиц с платной парковкой пополнила улица Рубинштейна. Таким образом, на сегодняшний день платная парковка включает 28 улиц общей емкостью 2903 машиноместа.

«Учитывая развитие транспортного комплекса города, расширение зоны платной парковки становится необходимой мерой для сокращения транспортных потоков в центр города и популяризации общественного транспорта. Поэтому уже до конца 2021 года мы планируем увеличить количество платных парковочных мест в Центральном районе города как минимум в 2 раза: на 71 улице, ограниченных Невским пр., Воскресенской наб., Синопской наб. и наб. реки Фонтанки», - рассказал и.о. директора СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» Дмитрий Ваньчков.

Парковка на 28 улицах в Санкт-Петербурге платная с 8:00 до 20:00. Стоимость часа парковки для легковых автомобилей составляет 60 рублей, для транспортных средств категорий А и М – 30 рублей, для категории С – 120 рублей. Для оплаты парковки можно воспользоваться одним из четырех способов: паркоматом, официальным сайтом парковочного пространства www.parking.spb.ru, Приложением «Парковки Санкт-Петербурга» или посредством СМС-сообщения на номер 2722.