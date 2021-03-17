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Губернатор рассчитывает на завершение ремонта Троицкого моста в Пскове в 2022 году

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников «очень рассчитывает», что ремонт Троицкого моста в Пскове завершится в 2022 году. Об этом он сообщил в субботнем видеообращении.

Во время рабочего визита в Псковскую область председатель правительства Михаил Мишустин поддержал обращение по капремонту Троицкого моста на общую сумму почти 450 млн рублей. Мост построен в 1954 году, он не был рассчитан на современный трафик и существующую нагрузки. В 2016 году мост был признан аварийным, а в 2017 году его расчетный срок службы оценивался не более 5 лет. План работ обсуждался с первым заместителем министра транспорта Андреем Костюком».

«Очень рассчитываю, что мы сможем отремонтировать его уже концу следующего года», - сказал губернатор.

По его словам, в Псковской области несколько лет подряд идёт беспрецедентная работа по приведению в порядок дорожной сети, но серьезной проблемой остаются мосты. «Около 70% всех мостовых конструкций региона находятся или аварийном состоянии или требуют серьёзного ремонта», - сказал Михаил Ведерников

Благодаря поддержке Минтранса региону удалось настроить системную работу по этому направлению. Только в текущем году будет завершен ремонт и реконструкция на четврех объектах в Дедовичском, Бежаницком и Себежском районах. Общая сумма составит более 1 млрд рублей.