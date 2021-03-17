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Дорожные службы работают в усиленном режиме в Пскове в связи со снегопадом

В настоящий момент на уборке дорог и тротуаров от снега в центре Пскова задействовано три бригады дорожных рабочих, три комбинированных дорожных машины, два мини-погрузчика, трактор МТЗ, один погрузчик и один грейдер, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на региональный комитет по транспорту и дорожному хозяйству.





Запсковье и Завеличье убирают снег семь бригад, семь комбинированных дорожных машин, шесть тракторов МТЗ, два мини-погрузчика, три грейдера и один погрузчик.

С ночи в Пскове выпало порядка 40 см снега, дорожные службы работают в усиленном режиме. Работники вычищают тротуары, пешеходные переходы, посадочные площадки на остановках, заездные карманы.

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Напомним, что ранее ГУ МЧС региона со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» предупредило, что сильный и мокрый снег ожидается в регионе течение всего сегодняшнего дня, преимущественно по западным районам области. Кроме того, во второй половине дня ожидается налипание мокрого снега на провода.

Фото и видео с Instagram-страницы главы администрации Пскова Александра Братчикова