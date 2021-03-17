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Улицу Алтаева отремонтируют в Пскове до 30 июля

Улицу Алтаева отремонтируют в Пскове до 30 июля в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Соответствующий контракт заключили управление городского хозяйства и ООО «Дорожный отряд». Объект включили в нацпроект по итогам экономии на торгах.

Стоимость ремонта оценивается в 16,8 млн рублей. Средства направили из федерального и областного бюджетов.

Протяженность улицы составляет 565 м. Дорожники проведут фрезерование покрытия проезжей части и устройство двух слоев нового асфальтобетонного покрытия, заменят бортовой камень и люки колодцев с регулировкой по высоте, отремонтируют тротуар.

Зеленую зону отделят от бортового камня брусчаткой. Участки грунта засеют травой, а в качестве живой изгороди посадят кизильник. Старое пешеходное ограждение демонтируют. Имеющуюся искусственную дорожную неровность заменят на новую. Разметку нанесут термопластиком.

Гарантийный срок на верхний слой покрытия составит не менее 4 лет, бортовой камень -2 года, дорожную разметку из термопластика - 1 год.

Улица Алтаева относится к III категории дорог, она соединяет улицы Текстильную, Новоселов и Инженерную. Имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием при ширине проезжей части 8 м.

Добавим, что по итогам экономии денежных средств на торгах в план ремонта объектов дорожного хозяйства по нацпроекту также вошла улица Трохина. Подрядчика на выполнение ремонта уже определили, в ближайшее время подпишут соответствующий контракт.

Всего в 2021 году в Пскове будет приведут в нормативное состояние 9 объектов общей протяженностью около 5,5 км: участки улиц Инженерной, Бастионной, Чудской, Алтаева, Трохина, Октябрьского проспекта и три площади: Победы, Ленина и Октябрьская.