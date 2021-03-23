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Более 200 млн рублей за год принесли платные дороги Псковской области

225,66 млн рублей составили поступления от использования платных дорог на территории Псковской области в 2020 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству в ответ на запрос.

В комитете конкретизировали, сколько составили поступления от использования каждой из дорог:

- автодороги граница с Эстонской Республикой (Куничина гора) - Печоры - Старый Изборск - 19,79 млн рублей;

- автодороги Остров - Вышгородок - граница с Латвийской Республикой (на Даугавпилс) - 52,22 млн рублей;

- участка автодороги Опочка – Дубровка - граница с Республикой Белоруссия (на Полоцк) – 87,36 млн рублей;

- участка автодороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель – 66,29 млн рублей.

Сумма прогнозируемых в 2021 году поступлений в областной бюджет от использования платных участков дорог составляет 250 млн рублей.

«Автомобильные дороги общего пользования регионального значения Псковской области, движение по которым осуществляется на платной основе, а также альтернативные объезды платных дорог в настоящий момент находятся в допустимом эксплуатационном состоянии», - сообщили в дорожном комитете.

Значительное количество дефектов и повреждений дорожного покрытия, возникающих в весенний период на некоторых участках платных автомобильных дорог, обусловлено, прежде всего, погодными условиями (частые перепады температуры воздуха) и высокой интенсивностью движения грузовых (тяжеловесных) транспортных средств. Повреждения и дефекты дорожного покрытия платных автодорог и региональных автодорог, входящих в состав альтернативных (бесплатных) маршрутов проезда в том же направлении, возникающие в процессе их эксплуатации, оперативно ликвидируются филиалами ГБУ ПО «Псковавтодор» и подрядными организациями за счет средств, выделяемых на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения Псковской области.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021-2023 годах запланирован ремонт платных автомобильных дорог:

- граница с Эстонской Республикой – Печоры – Старый Изборск на участках км 20+000 – км 23+229, км 0+000 – км 4+000 (2021 год), км 4+000 – км 12+000 (2022 год), км 12+000 – км 20+000 (2023 год);

- Опочка – Дубровка – граница с Республикой Белоруссия на участках км 80+439 - км 61+439, км 52+000- км 61+439, км 25+545- км 35+200 в Опочецком и Себежском районах (2021-2023 годы).

Также в рамках вышеуказанной программы в указанный период запланированы работы по ремонту на альтернативных платным автомобильных дорогах Псковской области:

- Неелово - Кудина Гора – Печоры на участке км 19+470 – км 27+245 в Печорском районе (2021 год);

- Великие Луки – Усвяты на участках км 12+700-км 25+700, км 56+000-км 62+080 в Великолукском и Усвятском районах (2021 год);

- Великие Луки – Усвяты на участках км 25+700 - км 41+000, км 41+000- км 48+550, км 62+080- км 70+650 в Великолукском, Куньинском, Усвятском районах (2022-2023 годы).

Последние изменения стоимости проезда по платным автодорогам области произошли с 1 января 2009 года. Возможность повышения тарифов в настоящее время не рассматривается, добавили в профильном комитете.

Средняя годовая величина стоимости содержания отдела платных автомобильных дорог ГБУ ПО «Псковавтодор» (за последние три года) составляет 17 млн рублей. В указанную стоимость входят: заработная плата работников отдела, стоимость услуг охраны пунктов взимания платы (ПВП), банковские услуги (инкассация, эквайринг), услуги связи и прочие затраты, связанные с содержанием имущественного комплекса ПВП.