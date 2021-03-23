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Езда грузовиков по тротуару на улице Горького возмутила псковича

Пскович пожаловался на регулярное движение грузовиков по тротуару у дома №20/7 на улице Максима Горького. Обращение опубликовано на сайте губернатора Михаила Ведерникова.

«Открыт на первом этаже, аккуратно посерединке дома, магазин. Бело-красный. Каждый день проезжает к входу в магазин грузовик с товаром. Почти полностью перегораживает проход для пешеходов. Заехать водитель может с любой стороны, хоть от светофора на перекрестке, хоть с переулка», - сообщил автор обращения.

Он отметил, что на перекрестке улиц Максима Горького и Розы Люксембург светофор установили для безопасности пешеходов, а теперь автотранспорт передвигается по тротуару.

«Как быть с безопасностью пешеходов: студентов и школьников, которые идут в места обучения (ПсковГУ, медицинский колледж, школу на набережной). Вопрос, почему осуществляется регулярное движение грузовика по тротуару? Кстати, на участке улицы указанного дома знак по осени поставили "Остановка запрещена". Сейчас он куда-то пропал. Растет одиноко труба из земли», - добавил автор.