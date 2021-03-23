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На пешеходных зонах Пскова ликвидируют последствия снегопада. ФОТО

Сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» ликвидируют навалы снега и скользкость на пешеходных зонах Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, в связи с прошедшим снегопадом количество бригад, ответственных за расчистку пешеходных подходов, увеличено.

В работах задействованы 4 машины дорожной службы, по 4 человека в каждой. Сотрудники при помощи хозинвентаря убирают снег, после чего посыпают территории реагентами во избежание гололеда.

В первую очередь, проводятся работы на автомобильных дорогах 1, 2 группы: на Рижском проспекте, улицах Коммунальной, Чудской, Леона Поземского, Юбилейной, Труда, Инженерной, проспекте Энтузиастов. Затем чистятся второстепенные и поперечные улицы. Особое внимание уделяется очистке от снега пешеходных переходов, мостов, остановочных комплексов, ливневых колодцев.

Работы по расчистке пешеходных подходов от снега выполняются за одну рабочую смену. Однако в зависимости от погодных условий и количества выпавших осадков время уборки может варьироваться. Ликвидация последствий снегопада также ведется при помощи спецтехники.

Уборка микрорайонов Завеличье и Запсковье осуществляется в рамках муниципального контракта.