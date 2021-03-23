АвтоМир / Дороги

«СитиИнвестГрупп» следит за состоянием дорожных знаков в Пскове

В рамках муниципального контракта ООО «СитиИнвестГрупп» регулярно следит за состоянием дорожных знаков на Завеличье и Запсковье.

Бригада дорожных рабочих практически ежедневно проводит мониторинг ситуации. Знаки моют от грязи, чистят от снега, при необходимости выравнивают. Также поступают заявки от управления городского хозяйства администрации Пскова с адресами, где необходимо заменить объекты, поврежденные в результате ДТП, вандализма или непогоды.

Так, с начала года были заменены на новые более 100 устаревших щитков дорожных знаков и установлены более 30 недостающих. Более 160 стоек знаков пришлось выравнивать, чтобы устранить отклонение от вертикальной оси. Велась очистка и мойка стоек и щитков дорожных знаков от грязи (около 100 штук), с порядка 70 объектов счистили снег. Также при необходимости проводился демонтаж знаков со стойками. Обслуживаются как знаки на стойках, так и перетяжки на трассах.

В зимний период основная задача компании – обеспечить видимость дорожных знаков в условиях выпадения осадков. Летом важно следить за знаками, установленными вблизи деревьев, чтобы ветви их не перекрывали. Объекты транспортной инфраструктуры всегда должны быть видны, исправны – это один из аспектов безопасности дорожного движения.