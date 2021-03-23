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В Пскове перекроют Октябрьский проспект на время замены коммуникаций

В Пскове будут перекрывать участки Октябрьского проспекта в связи с заменой подземных коммуникаций. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, планируемое ограничение обсудили 23 марта на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

Директор МП Пскова «Горводоканал» Константин Болотин рассказал, что существует необходимость замены 8 колодцев и перекрытия движения на Октябрьском проспекте на участке от улицы Свердлова до Октябрьской площади.

Первый этап предполагает закрытие для транспорта участка проспекта от Свердлова до Гоголя на замену одного колодца. 29 марта – 1 апреля будут закрыты три полосы, а одну оставят для общественного транспорта. Движение автобусов будет реверсивным.

Второй этап – замена 7 колодцев от улицы Некрасова до Октябрьской площади с 1 по 30 апреля. Останется одна полоса для реверсивного движения.

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Константин Болотин отметил, что канализация проходит посередине дороги. Необходимо обеспечить возможность работы, охраны труда. Кроме того, будет заменяться 82 метра водопровода от улицы Свердлова до улицы Гоголя с 5 апреля по 5 мая. Необходимо задействовать две полосы. Еще две будут сохранены для движения по этому участку.

Напомним, что в Пскове также ведется реконструкция проезжей части Октябрьского проспекта. Подрядчик – ООО «Дорожный отряд».