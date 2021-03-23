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Новый пешеходный переход может появиться на улице Леона Поземского в Пскове

В Пскове изучат возможность организации нового пешеходного перехода со светофором на улице Леона Поземского. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 23 марта городская комиссия по безопасности движения рассмотрела предложение депутата Псковской городской Думы Григория Стороненкова по организации пешеходного перехода по ул. Л. Поземского у дома № 20.

После реконструкции улицы Леона Поземского пропал пешеходный переход на участке между улицами Набат и Волкова.

По предложению заместителя главы администрации Пскова Валентины Зубовой комиссия решила поручить управлению городского хозяйства изучить возможность организации пешеходного перехода с островком безопасности. Предполагается, что переход должен быть оборудован вызывным устройством. О результатах доложат на июньской комиссии по безопасности движения.