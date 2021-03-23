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Денис Иванов: Важно, что в этом году уделяется внимание дорогам, ведущим к социальным объектам

В связи с началом работ по ремонту дорожной сети в Пскове депутат городской Думы, координатор проекта «Безопасные дороги» Денис Иванов обратился к горожанам с просьбой о понимании и терпении. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова.

«В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2021 году ожидается ремонт центральных магистралей: второй части улицы Поземского, площади Ленина, Октябрьского проспекта, кроме того, планируется ремонт окраин», - рассказал он.

Депутат подчеркнул, что псковичи заслуживают комфорта и попросил горожан набраться терпения. «Многие дороги будут ремонтироваться капитально с демонтажем асфальта, перекладыванием коммуникаций. Желаю всем нам ровных дорог в этом году, и самое главное - терпения и понимания».

Также Денис Иванов отметил, что в этом году уделяется внимание дорогам, ведущим к социальным объектам: «Это улица Алтаева, на которой расположены отделение детской поликлиники и школа №22. Кроме того, это улица Чудская, где находится наркологический диспансер, площадь Ленина, где расположен Псковский государственный университет. А также участок улицы Инженерной, которая ведет к поликлинике №3».

Добавим, в рамках выделенных субсидий из областного бюджета дорожного фонда планируется отремонтировать 15 объектов. Самый крупный - улица Яна Райниса, а также Сосновая и Звездная (от Инженерной до пересечения с улицей Труда).

Помимо этого, будут благоустроены часть Крестовского шоссе (от улицы Германа до пересечения с федеральной трассой), улицы Спортивная, Чехова, Ипподромная, площадь Победы и произведен капитальный ремонт моста через реку Милевку (в районе Гремячей башни).