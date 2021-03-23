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Четыре двора благоустроят в Пскове до 15 июля

Муниципальный контракт на благоустройство четырех дворовых территорий в городе Пскове заключили с ООО Дорстройсервис. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте управления городского хозяйства.

В рамках проекта «Городская среда» выполнят работы по ремонту проездов, парковок, тротуаров и замене бортовых камней по адресам: улица Звездная, 11а, улица Стахановская, 9, улица Алексея Алехина, 12, Рижский проспект, 50. Срок окончания работ – 15 июля.

В управлении отметили, что жильцам необходимо следить за информацией, размещаемой на досках для объявлений, чтобы своевременно спланировать парковку транспортных средств за пределами ремонтной площадки на период работ.