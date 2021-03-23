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Началась подготовка к ремонту дороги Неелово – Кудина Гора – Печоры

Подготовительные работы проводит подрядная организация на объекте ремонта национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - на дороге Неелово – Кудина Гора – Печоры в Печорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Дорожники ремонтируют водопропускные трубы на основном ходу. Также предстоит расчистить около 3 гектара полосы отвода от кустарника, для улучшения обзора вырезать деревья, сформировать водоотводные канавы. При наступлении благоприятной погоды подрядчик начнет фрезерование изношенного покрытия дороги, а затем – восстановление укрепленной части обочин и виражей.

Всего будет приведено в порядок около 8 км: от деревни Кудина Гора до участка, отремонтированного в прошлом году. В зону ремонта попадают населенные пункты Подгорье, Малая и Большая Гверстонь, Сорокино, Лезги.

Заказчиком работ выступает ГБУ ПО «Псковавтодор». Подрядной организацией — ООО «ДорСтройСервис». Сумма контракта составляет более 110 млн рублей. Средства на ремонт направлены из областного бюджета. Работы должны завершиться до 10 августа.

Автомобильная дорога Неелово — Кудина Гора – Печоры относится к IV категории, ее протяженность — 37,791 км. Трасса проходит по Псковскому и Печорскому районам. Является альтернативой платной дороге на Печоры. За два года действия нацпроекта БКАД (в 2019-2020 годах) отремонтировано более 12 км. Кроме того, в настоящее время разрабатывается проект на реконструкцию моста через реку Обдех на 18-ом километре дороги.