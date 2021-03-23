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Объездную дорогу построят на юго-западной окраине Великих Лук

Объездную дорогу построят на юго-западной окраине Великих Лук. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем Instagram-аккаунте.

«Необходимость строительства объездной дороги возникла задолго до настоящего времени, - отметил он. - Город Великие Луки является промышленным и административно-культурным центром, важным транспортным узлом Псковской области. Основные магистрали города в нескольких местах пересекаются железнодорожной линией с достаточно интенсивным графиком движения поездов. Это производит к частым закрытиям установленных охраняемых железнодорожных переездов и вызывает образование транспортных заторов на улично-дорожной сети города. Возникающие пробки прерывают внутригородское транспортное сообщение, мешают бесперебойному движению грузового транспорта, комфортному передвижению жителей, а главное – являются препятствием для проезда транспорта экстренных служб».

Для дальнейшего развития инвестиционной привлекательности города необходимо обеспечить стабильную независимую транспортную связанность городской дорожной сети, уверен Николай Козловский. «С целью решения этой серьезной проблемы мы уже построили путепровод и планируем строить новый путепровод через дорожные пути в районе Гагарина, Малышева. Но для получения максимального эффекта без строительства объездной дороги по юго-западной окраине города не обойтись», - продолжил он.

Глава города рассказал, что объездная дорога свяжет проспект Октябрьский с выездом из города в районе улицы Маршала Жукова. Трасса пройдет в районе Никулинских садов через реку Ловать по новому мосту протяженностью более 340 метров, далее – по району Рябики, через новый мост выйдет на пересечение улиц Корниенко и Жукова, после – на выезд из города.

«Проект строительства объездной дороги в Великих Луках поддерживает губернатор Псковской области Михаил Юрьевич Ведерников, поскольку это будет способствовать развитию межрегиональных экономических связей и инвестиционной привлекательности Псковской области», - отметил Николай Козловский.

Строительство объездной дороги позволит предприятиям улучшить логистику и положительным образом повлияет на их развитие, а также объединить город единой транспортной нитью с юго-западной стороны и увести с территории города грузовые потоки, добавил глава Великих Лук.