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Названы претензии к качеству реконструкции перекрестка Инженерная - Индустриальная в Пскове

К реконструкции перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове возникли претензии. Об этом сообщил председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин во время выезда губернатора Михаила Ведерникова на объект 29 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Так, имеются претензии к озеленению, бортовому камню. Отмечалось, что появляющиеся ямы заделывают.

Михаил Ведерников заметил, что необходимо выстроить работу с подрядчиком так, чтобы не было бесконечного ремонта.