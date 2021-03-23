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Псковичи жалуются на состояние дороги на улице Льва Толстого

Больше всего обращений в комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области поступает на состояние проезжей части улицы Льва Толстого в Пскове. Об этом сообщил председатель комитета Борис Елкин во время объезда дорог с губернатором Михаилом Ведерниковым 29 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Отмечалось, что с подрядчиком будут вести претензионную работу, чтобы до середины мая устранить недостатки.

Напомним, в 2019 году в Пскове в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» улицу Льва Толстого ремонтировали на участке от улицы Гражданской до улицы Вокзальной.