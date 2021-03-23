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К качеству новой плитки на улице Яна Фабрициуса в Пскове появились претензии

Подрядчикам, занятым в работах по ремонту дорог в Пскове, рекомендуют не использовать плитку, которая применялась при реконструкции перекрестка улиц Яна Фабрициуса и Гражданской в Пскове. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое поручение дал губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время объезда дорог.

Есть претензии к качеству плитки местного производства, ее будут менять на аналог. «Будут фрезеровать асфальт и поднимать в "самой больной точке", где скапливается вода на перекрестке», - рассказал председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин.

Все работы должны закончить до 15 мая.