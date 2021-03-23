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Более 4 километров Пушкиногорского шоссе приведут в порядок по нацпроекту

Подписан контракт на ремонт Пушкиногорского шоссе в Пушкиногорском районе Псковской области. По итогам электронного аукциона подрядной организацией-победителем стало ООО «Автомобильные дороги Пскова». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Согласно документу, до 21 июля компания приведет в нормативное состояние 4,3 км трассы. Заказчиком выступает ГБУ ПО «Псковавтодор». Работы будут проведены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Стоимость контракта составляет 66 млн рублей. Средства выделили из областного бюджета. В ведомость подготовительных работ включены обрезка и прореживание крон деревьев, дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу, корчевка пней и корней с перетряхиванием валов, срезка асфальтобетонного покрытия.

Затем подрядчик займется восстановлением укрепленной части обочин и виражей и ремонтом асфальтобетонного покрытия. Будет выполнено устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия из асфальтобетонных смесей, соответствующих новому ГОСТу, местами уложена геосетка.

На обочинах устранят просадки, затем укрепят их песчано-гравийно-щебеночной смесью. Прибровочную часть засеют травой.

В перечень работ также включен ремонт пересечений и примыканий, водопропускных труб, автобусных остановок: восстановление дорожной одежды на посадочных площадках, пандусах, тротуарах, установка скамеек и урн. Кроме того, предусмотрено восстановление водоотвода с проезжей части, нанесение разметки термопластиком.

Пушкиногорское шоссе относится к III категории дорог. Имеет 2 полосы движения с асфальтобетонным покрытием. Ширина земельного полотна – 11,5-12 метров, проезжей части – 7 метров, обочин – 2,5 метров.