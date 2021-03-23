АвтоМир / Дороги

Михаил Ведерников о ремонте псковских дорог: Халтура не пройдет!

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял под контроль ремонт дорог в Пскове, сделанных в прошлом году. Об этом он написал в своем инстаграм-аккаунте.

«‎По ряду работ у меня есть серьезные претензии. Я проконтролирую, чтобы объекты были полностью переделаны», - отметил глава региона.

Оценив состояние перекрестка Инженерная-Индустриальная, а также улицы Льва Толстого и Леона Поземского, губернатор полностью согласился с претензиями людей: «‎Дороги в ямах и неровностях, бордюры разрушаются, благоустройство и озеленение оставляют желать лучшего».

Смотрите также Названы претензии к качеству реконструкции перекрестка Инженерная - Индустриальная в Пскове

«Вопросы есть и к перекрестку улиц Яна Фабрициуса и Гражданской, где разрушается бордюр, износилась тактильная плитка, асфальт стал просаживаться», - написал Михаил Ведерников.

Смотрите также К качеству новой плитки на улице Яна Фабрициуса в Пскове появились претензии

Губернатор поручил начать претензионную работу в отношении подрядчиков и составить список замечаний. Все работы должны закончить до 15 мая.

«Подход остался прежним: халтура не пройдет! Безответственные подрядчики будут переделывать до посинения, пока не сделают так, как положено. Другого не будет! Контроль не сниму, пока дороги не доведут до ума. Поблажек тоже никому не будет», - заключил глава региона.