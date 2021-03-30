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В Пскове отменено одностороннее движение на участке улицы Гоголя

В Пскове временно отменено одностороннее движение на участке улицы Гоголя. Как сообщает движение «Убитые дороги Пскова», на участке между Октябрьским проспектом и Комиссаровским переулком введено двухстороннее движение на время проведения ремонтных работ по Октябрьскому проспекту.

Дорожные знаки одностороннего движения закрыты пакетом.

Напомним, в Пскове ведется ремонт участка Октябрьского проспекта от улицы Свердлова до площади Ленина. Одновременно началась замена сетей водовода.

С 29 марта до конца дня 31 марта закрыт для транспорта участок Октябрьского проспекта от улицы Свердлова до улицы Гоголя.

С 1 до 30 апреля закроется участок Октябрьского проспекта от улицы Некрасова до Октябрьской площади.