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Почти 210 млн рублей направят на реконструкцию дороги в Великолукском районе

Реконструкцией автомобильной дороги Сиверст - Поречье в Великолукском районе займется ООО «Автомобильные дороги Пскова». Как сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации, заявка компании на конкурс оказалась единственной, ее признали соответствующей требованиям.

Контракт на сумму около 208 млн рублей заключили с заказчиком работ - ГБУ ПО «Псковавтодор». Средства на проведение работ направили в основном из федерального бюджета в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Согласно документу, до 30 ноября реконструируют I пусковой комплекс: участок дороги протяженностью около 5 км (с 25-го по 29-й км). В него входят деревни Захарово, Костюжино, примыкание к автомобильной дороге Мартьяново - Поречье - Урицкое.

Сейчас этот отрезок дороги песчано-гравийный. В результате реконструкции в населенных пунктах выполнят устройство асфальтобетонного покрытия, а вне населенных пунктов - покрытие из щебеночно-песчаной смеси. Ширина двухполосной проезжей части доведут до нормативных показателей. Также запроектировали 22 съезда и примыкания. Расчетная скорость движения вне населенных пунктов увеличится с 40 до 60-80 км/ч.

Реконструкция предусматривает обустройство 4 остановок общественного транспорта с двух сторон, вместо двух имеющихся, и тротуаров. В деревнях Костюжино и Захарово на автобусных остановках планируется устройство электроосвещения. Проектом также предусматривается устройство 25 металлических гофрированных водопропускных труб, из них 13 - по основному ходу и 12 - на примыканиях и съездах.

В целях обеспечения безопасности движения предусматривается установка барьерного ограждения, дорожных знаков, устройство дорожной разметки.

Добавим, что в целом проект реконструкции дороги Сиверст - Поречье включает в себя 3 пусковых комплекса общей протяженностью 21,85 км. Реализация 2-го и 3-го этапов запланирована на 2022-2023 годы.

Автомобильную дорогу Сиверст - Поречье построили в 1960-х годах. Трасса обеспечивает транспортную связь деревень с сельхозпредприятием «Колос» в поселке Поречье, выход на дорогу Шимск - Невель и далее - на город Великие Луки. Дорога обеспечивает вывоз сельхозпродукции с прилегающей территории и обеспечивает жизнедеятельность близлежащих деревень.