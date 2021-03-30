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Подписан двухгодичный контракт на освещение региональной дороги в Опочке

Управление автомобильных дорог Псковской области и ООО «Светосервис - Санкт-Петербург» заключили контракт на капитальный ремонт автомобильной дороги Опочка - автодорога Санкт-Петербург – Псков – Пустошка - Невель до границы с Республикой Белоруссия (М-20) в Опочецком районе. Речь идет об устройстве недостающего наружного искусственного освещения на улицах Коммунальной и Ленина в районном центре, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Работы будут проведены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Основная задача мероприятия – обеспечить безопасность дорожного движения на объекте в пределах зоны повышенной опасности – населенном пункте. На участке дороги длиной около 6 км будет построено 4 линии освещения. Общее количество светильников составит 227 штук, строительная длина кабельных линий – около 5 км, воздушных линий – более 2 км.

Помимо установки металлических граненых опор, прокладки электрического кабеля, монтажа светодиодных светильников, контрактом предусмотрено восстановление дорожного покрытия и зеленой зоны в зоне производства работ. Местами будет произведена обрезка деревьев, расчистка площадей от кустарника, восстановление существующих тротуаров, перильного ограждения, замена бортового камня, укладка тротуарной плитки вокруг опор освещения и другие виды работ.

Стоимость контракта составляет более 42 млн рублей. Объект реализуется за счет средств областного бюджета. Срок завершения намечен на 31 августа 2022 года. Гарантия подрядчика на опоры ЛЭП составит 10 лет, кабели, светильники и прочее электрооборудование – 3 года.

Напомним, в прошлом году в рамках нацпроекта была построена новая линия освещения на автомобильной дороге Опочка - Красногородск - граница с Латвийской Республикой. Осветительные приборы появились на участке трассы длиной более 2,2 км в городе Опочке: на участке улицы Коммунальной, Советской площади и улице Красногородской до выезда из города. В общей сложности было установлено 100 металлических опор, смонтировано 116 светодиодных светильников, проложено около 4,5 тыс метров кабеля.