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Весенняя очистка дорог, тротуаров и остановок проводится в Пскове

ООО «СитиИнвестГрупп» продолжает уборку на Завеличье и Запсковье в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, с приходом весны и таянием снега работы меньше не стало: специалисты компании чистят дороги и пешеходные зоны, собирают мелкий мусор на обочинах.

При наступлении благоприятных погодных условий сотрудники компании приступили к мойке посадочных площадок остановочных комплексов, тротуаров и лестничных сходов мостовых сооружений от песка и наносного грунта. Также вымывается наносной грунт из-под дорожных ограждений, производится очистка дорожных знаков от грязи и пыли. При выполнении работ задействованы поливомоечные машины со шлангами - 2 единицы и 6 человек.

Кроме того, выполняется очистка зеленых зон от различных предметов и мусора с последующим вывозом мусора на утилизацию. В работах задействованы 16 человек и 4 машины дорожной службы, осуществляющих их перевозку с объекта на объект.

В среднем один человек за смену производит очистку зеленых зон от мусора на площади 10 000 квадратных метров. Работы по очистке зеленых зон выполняются в дневное время.