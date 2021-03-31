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Недостатки ремонта улицы Школьной в Пскове устранят в мае

Недостатки, допущенные при ремонте улицы Школьной в Пскове, подрядчик устранит в течение мая. Об этом сообщил директор филиала ООО «СМУ-17» Антон Идирисов во время осмотра дорог главой администрации областного центра Александром Братчиковым 31 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ремонт участка дороги от улицы Герцена до улицы Труда проводился с октября по декабрь 2020 года. Подрядчик демонтировал покрытие на проезжей части и тротуаре, уложил два слоя асфальта и новые бордюрные камни.

Подрядчику осталось засеять траву. Внимание подрядной организации обратили на недостаточное понижение бордюра в местах примыкания к тротуару.

По словам Александра Братчикова, работы должны быть выполнены до 15 мая.